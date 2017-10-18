Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию

Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Американский писатель Джордж Сондерс получил литературную Букеровскую премию за книгу «Линкольн в Бардо», сообщает BBC.

Роман о Линкольне стал первым длинным произведением в творчестве Сондерса. До этого автор был известен короткими рассказами. Книга рассказывает о том, как шестнадцатый президент США переживает утрату своего 11-летнего сына Вилли. Действие романа умещается в одну ночь.

Один из членов жюри Лола Янг пояснила, что формат оригинального романа раскрывает остроумное и трогательное повествование.

Помимо Сандерса, в шорт-лист вошли Пол Остер с романом «4321», Эмили Фридланд с дебютным романом «История волков», Мохсин Хамид с романом «Западный выход», Али Смит с книгой «Осень» и Фиона Мозли с дебютом «Элмет».

Каждый из авторов получит £2,5 тыс. и подарочное издание своей книги. Победителю вручат еще £50 тыс. стерлингов.

Впервые Букеровскую премию вручили в 1969 году. До 2013 года включительно её лауреатами могли стать только писатели из стран, входящих в Содружество наций, а также из Ирландии или Зимбабве, написавшие произведение на английском языке.

С 2014 года на премию могут претендовать граждане любых государств, создавшие книгу на английском. В прошлом году премию получил американский писатель Пол Битти за роман «Распродажа».

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