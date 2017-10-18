Трамп: снос памятников Колумбу необходимо остановить

Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал прекратить снос памятников Христофору Колумбу. Об этом он заявил, выступая в фонде «Наследие» в Вашингтоне, передает Washington Examiner.

«Мы должны сохранить нашу историю историю, а не уничтожать её, — отметил Трамп. — Сейчас пытаются сносить памятники Христофору Колумбу, а что дальше? Это нужно остановить, это наследие».

Он также призвал граждан США уважать государственный флаг.

Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю поддерживают левые политические силы США. По их мнению, открытие Америки европейцами в 1492 году привело к геноциду коренного индейского населения.

Напомним, в конце августа вандалы уничтожили статую Колумба в городе Йонкерс штата Нью-Йорк. Бюст первооткрывателя снесли и обезглавили.

Накануне в городе Провиденс вандалы облили памятник Христофору Колумбу красной краской и исписали его оскорбительными надписями.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио намеревался убрать установленный в городе памятник Колумбу, однако затем на волне критики предложил добавить к монументу табличку с политкорректным объяснением исторического контекста.

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