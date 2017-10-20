Саркастически о европейских ценностях – в рамках «Квадрата»

Канны, Франция, , 00:07 — REGNUM Некоторые фильмы похожи на изысканные салатики от шеф-повара, приготовленные для фуршета в высшем обществе — они составлены из всего самого лучшего, что уже было в массовом и авторском кино, и не абы как, а в точно выверенных пропорциях. Фильм «Квадрат», получивший высшую награду в Каннах, как раз из таких. Он вдобавок еще и комедия, хотя русский зритель, пожалуй, не всегда сможет понять, где злая сатира и гротеск, а где суровая европейская действительность. О том, что именно пытается донести до зрителя режиссер Рубен Эстлунд, размышляет постоянный обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

«Квадрат» сделан как-то даже слишком идеально, прямо-таки филигранно. Это во всех смыслах произведение искусства — повествующее о людях искусства же. И еще о нашем времени. Тут собраны все модные «фишки» ‑ и современный музей, и интернет, и «креативный класс», и масс-медиа. В фильме часто невозможно провести грань между «храмом искусства» с его служителями — и помойкой. Как и в реальных «музеях современного искусства» Европы и даже России, где на словах много и с придыханием говорят о «традиционных культурных ценностях».

Фильм удерживается на грани сарказма по поводу ценностей европейских, но за эту грань не зашагивает — иначе бы не видать ему каннской золотой ветви. Тут стоит только немного переборщить и окажешься записан то ли в фашисты, то ли в коммунисты, то ли просто в идиоты. Но даже удерживаясь «в рамочках» «Квадрат» подставляет относительно честное зеркало буржуазной богеме и богемной буржуазии. Тем, для кого непохожесть на других — давным-давно всего лишь мода.

Подробнее о фильме «Квадрат"читайте здесь: Каннские награды — только умеренным критикам фашизма

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