Делегаты Всемирного фестиваля молодёжи побывали на родине Чайковского

Ижевск, , 01:39 — REGNUM В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Удмуртии побывали 47 зарубежных студентов из 26 стран мира и 115 российских участников. Для гостей была подготовлена обширная программа, сообщили ИА REGNUM в минспорта республики.

Открылась региональная программа встречей с коллективом «Бурановские бабушки». Гости послушали историю возникновения группы, посетили музей и храм, ради строительства которого участницы коллектива покорили весь мир. Также они отведали знаменитые удмуртские открытые пироги — перепечи, научились благодарить по-удмуртски и спели Party for everybody вместе с «Бабушками».

Церемония открытия региональной программы, в которой принял участие и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, состоялась во Дворце студентов «Интеграл».

"Такие фестивали нужны всему миру, а Удмуртия часть глобального мира. Визит иностранных студентов полезен как нашим гостям, так и нашим студентам. Такой фестиваль — это обмен опытом. Студенты смогут рассказать о своих проектах и будут говорить на одном языке. Сегодня это самое важное в мире. Молодежь должна думать и говорить на одном языке — решать общие задачи. Удмуртская Республика попала в региональную программу фестиваля, и я не считаю это удивительным. Удмуртия, на мой взгляд, один из тех регионов России, который действительно известен во всем мире», — отметил Свинин, приветствуя гостей республики.

В Сарапуле студенты приняли участие в театрализованной программе «В гости на купеческую дачу» в загородном доме купца П.А.Башенина. Приятным сюрпризом стал флеш-моб под гимн демократической молодежи, во время которого все участники делегации влились в «хоровод дружбы».

Во второй день участники программы посетили мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба Петра Чайковского» в Воткинске. Вниманию гостей была представлена концертная программа — выступления юных дарований, исполняющих композиции знаменитого автора. Иностранные студенты вели прямой эфир выступлений в свои страны. Также им удалось освоить национальные русские и удмуртские музыкальные инструменты.

Вечером состоялась экскурсия на Ижевский автомобильный завод, где гостям был представлен конвейер, на котором выпускают автомобиль LADA Vesta. Также была организована экскурсия в Национальный музей имени Кузебая Герда. Кроме того, после небольшого инструктажа 50 гостей прошли несколько разминочных кругов по парку около Вечного огня и протестировали фирменные палки Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии. А представители Федерации пригласили юношей и девушек вернуться в августе 2018 года и принять участие в III Всемирном фестивале скандинавской ходьбы.

Церемония закрытия региональной программы Всемирного фестиваля прошла очень трогательно, гости единодушно отметили, что покидать Удмуртию им совсем не хочется.

ИА REGNUM напоминает, в рамках XIX Всемирного фестиваля Россия первой из стран предложила участникам помимо основной площадки побывать в регионах. Заявку для участия в региональных программах подали 2 тыс. делегатов. Иностранных гостей принимают 15 регионов страны, среди них Казань, Санкт-Петербург, Владивосток, Ижевск, Оренбург, Севастополь и другие города.