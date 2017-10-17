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Минкультуры РФ предлагает проверять паспорта на концертах и спектаклях 18+

Культура

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в администрации президента

Минкультуры РФ предлагает проверять паспорта на концертах и спектаклях 18+
Паспорт РФ

Москва, 17 октября 2017, 18:36 — REGNUM  Минкультуры России предлагает проверять паспорта при пропуске зрителей на концерты и спектакли категории «18+», заявила 17 октября директор нормативно-правового департамента министерства Наталья Ромашова на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пишет газета «Известия».

Министерство культуры разработало соответствующий законопроект, который находится на рассмотрении в администрации президента. В дальнейшем документ планируется внести в Госдуму.

Ромашова сказала, что министерство предлагает

«Запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию 18+».

Глава комитета Госдумы Тамара Плетнева поддержала инициативу министерства культуры.

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