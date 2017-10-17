Вышел трейлер вестерн-сериала Стивена Содерберга «Забытые богом»

Нью-Йорк, США, , 16:03 — REGNUM В сеть выложен тизер-трейлер сериала Стивена Содерберга «Забытые богом», первый эпизод которого должен выйти на телеканале Netflix 22 ноября 2017 года, ролик был опубликован 16 октября на официальном Youtube-канале компании.

Сериал будет состоять из семи эпизодов, одну из главных ролей в нем исполнил Джефф Дэниелс. Он играет Фрэнка Гриффина, злодея, который наводит ужас на всю местную округу.

Гриффин ищет своего пасынка и бывшего напарника Роя Гуда (Джек О'Коннелл), который в какой-то момент утащил у него все награбленное.

Поиски приводят его в городок штата штат Нью-Мексико под названием Ла-Бель, где нет ни одно мужчины. Все его обитатели — женщины.

Сценарий к фильму написал Скотт Фрэнк, известный зрителю своей работой над такими фильмами как «Логан» и «Особое мнение». Стивен Содерберг («Удача Логана», «Голодные игры», «Побочный эффект») выступил в качестве продюсера.

Напомним, Содерберг также является режиссером всех фильмов про «Друзей Оушена», в 2018 году на большие экраны выйдет его картина «Восемь подруг Оушена», главные роли в которой сыграют Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй и певица Рианна.