«Ничего не было»: Фон Триер об обвинениях в сексуальных домогательствах

Копенгаген, , 15:25 — REGNUM Кинорежиссер Ларс фон Триер ответил на обвинения певицы Бьорк в сексуальных домогательствах, заявив, что ничего такого не было, сообщает 17 октября The Guardian.

«Ничего подобного не было. Но то, что мы определенно не были друзьями, это факт», — заявил кинорежиссер.

Напомним, накануне певица Бьорк на своей официальной странице в Facebook написала, что она подвергалась сексуальным домогательствах со стороны датского режиссера, при этом имя обидчика она называть не стала.

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В ответ на это, фон Триер на своей странице в Facebook поинтересовался, «какой срок давности в отношение клеветы», также не упоминая конкретных фамилий.

Не смотря на то, что певица не назвала конкретных личностей, фон Триер является единственным кинорежиссером из Дании, который работал с ней. В 2000 году вышел фильм фон Триера «Танцующая в темноте», главную роль в котором сыграла Бьорк.

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