Netflix выпустит в 2018 году 30 аниме-сериалов и 80 фильмов

Нью-Йорк, США, , 15:18 — REGNUM Телеканал Netflix сейчас работает над созданием 30 оригинальных аниме-сериалов и 80 фильмов, среди проектов представлены как индии-хиты, так и блокбастеры, об этом 16 октября сообщило издание Polygon.

Информацию подтвердил глава отдела контента телеканала Тед Сарандос. Он сообщил, что все эти фильмы и сериалы телеканал намерен выпустить в 2018 году.

«В прошлом квартале мы выпустили восемь оригинальных фильмов, — сказал Сарандос, — в следующем году мы планируем выпустить около 80».

Руководитель подразделения пояснил, что проекты будут совершенно разными, в их число входят такие дорогостоящие фильмы как «Яркость» Дэвида Эйера и «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Сообщается, что на реализацию своих планов компания намерена потратить в 2018 году около $ 8 млрд. Таким образом, Netflix двигается в рамках ранее обозначенной стратегии, которая предполагает, что 50% контента телеканала будут полностью оригинальными.

Напомним, ранее генеральный директор Netflix Рид Хэйстингс заявил, что хочет снять большой аниме-сериал и настоящий фильм Болливуда, сделав тем самым телеканал первой по-настоящему глобальной сетью.

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