Галь Гадот и Кристиан Бэйл снимутся в триллере о нацистах

Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Актриса Галь Гадот ведет переговоры по поводу своего участия в съемках триллера «Руины», над созданием которого будет работать режиссер «Кредо убийцы» Джастин Курзель, об этом 16 октября сообщило издание Moviebreak.

Сюжет картины будет рассказывать о событиях, происходящих после Второй мировой войны, бывший нацистский капитан, желая скрыть свои преступления, будет убивать членов своей бывшей команды офицеров СС.

Издание отмечает, что на данный момент нет никакой информации о том, какую роль исполнит Галь Гадот или когда фильм выйдет на большие экраны.

Также у журналистов есть сведения, согласно которым на роль нацистского капитана предлагается Кристиан Бэйл, однако актер пока не начал вести переговоры по поводу своего участия.

Сейчас Джастин Курзель также работает над созданием картины, которая расскажет об известном австралийском преступнике Неде Келли.

Напомним, на 2018 год запланирован выход фильма «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли. В том же году должна выйти картина «Книга джунглей: Начало», в которой Кристиан Бэйл озвучит Багиру.

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