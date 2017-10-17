В Каннах началась русская революция контента

Канны, Франция, , 18:28 — REGNUM 16−19 октября 2017 года в Каннах проходит крупнейший международный рынок аудиовизуального контента Mipcom. Особое внимание в этом году уделено продукции из России: мероприятия, посвященные революционным изменениям в качестве нашего контента, проходят под общим названием Russian Content Revolution.

В первый день работы Mipcom состоялась церемония открытия Russian Content Revolution, начал работать национальный павильон MADE IN RUSSIA, прошли премьера сериала «Хождение по мукам» и презентация новые проектов компании НТВ.

Обычно каждый год организаторы Mipcom выбирают страну почета, на продукции которой делается особый акцент. Как пояснила генеральный директор компании «Экспоконтент» (официального представителя в России компании-организатора Mipcom) Александра Модестова, она со своей стороны предложила сделать фокус не на страну, поскольку этот формат изжил себя, а попробовать нечто новое.

«Российские компании заинтересованы в представлении конкретных названий и проектов, — отметила Александра Модестова. — В этом году у нас оказалось три проекта, посвященных революции, и мы подумали, что столетие революции может быть хорошим поводом для проведения цикла специальных событий под единым брендом. К тому же всегда выигрышно привязывать промоушен к каким-то знакомым людям событиям, именам, образам».

В рамки Russian Content Revolution вписались не только сериалы, повествующие о событиях столетней давности, но и проекты, являющиеся революционными, новыми и неожиданными по форме и содержанию. Так, сериал «Золотая Орда» повествует о другом периоде отечественной истории, но является продуктом революционного качества. Еще до Mipcom международным дистрибьютором этого проекта стала одна из лидирующих турецких компаний на рынке Global Agency. Или анимационный сериал «Герои Энвелла», который тоже не имеет отношения к русской революции, но представляет редкий продукт, ориентированный на подростков и обладает огромным потенциалом мультиплатформенности. Для успеха на рынке все-таки важно, чтобы проект сам по себе был инновационным и интересным:

«В этом году российская анимация одержала большую победу — признаетАлександраМодестова. — Премьера «Героев Энвелла» на MipJunior прошла очень хорошо, и в итоге проект вошел в тридцатку самых просматриваемых программ, что является свидетельством большого успеха. Например, вторая мировая премьера рынка «Томас и друзья» от крупной и известной компании Mattel, в этот список не попала».

Благодаря решению проводить Russian Content Revolution контент из нашей страны на рынке Mipcom представлен не только широко, но и ярко. В кулуарах можно услышать недовольное ворчание про заполонившую рынок русскую продукцию, но чаще зарубежные участники мероприятия радостно отмечают, что наконец-то Россия заметно представила то, что у нее есть, и делятся очень позитивными мнениями о нашем контенте. Мероприятия Russian Content Revolution неплохо посещаются и главное — дают хороший отклик:

«Мы очень хорошо подготовились, — признается Александра Модестова — у всех компаний, которые что-то представляют в рамках мероприятий на рынке, есть свои стенды. Заинтересованные покупатели понимают, куда им можно прийти за дополнительной информацией и с предложениями сотрудничества.

Одним из таких мест, где можно получить информацию о нашей продукции, провести переговоры и договориться о сотрудничестве стал национальный павильон MADE IN RUSSIA, впервые организованный Российским экспортным центром (РЭЦ). Из 250 российских компаний, посещающих Mipcom, 25 представлены на этом стенде: в состав павильона вошли 19 анимационных студий и 6 телевизионных компаний, среди которых — Среда, Sputnik Vostok Production, Первый канал. Параллельно продолжает свою работу традиционный павильон «РОСКИНО», который уже не вмещает всех желающих. Увеличение российского присутствия и выступление единым фронтом, конечно, дает всем участникам больше возможностей для продвижения.

Символическое открытие Russian Content Revolution состоялось в первый день работы рынка: представитель Японии как страны почета Mipcom-2016 — заместитель министра внутренних дел и коммуникаций Японии Масахико Томинага — через рукопожатие, обмен подарками и разрезание ленточки передал России в лице управляющего директора по реализации приоритетных проектов Российского экспортного центра Михаила Мамонова право приоритетного внимания на рынке.

Первым рабочим мероприятием стала премьера нового сериала «Хождение по мукам», тепло принятого аудиторией. Высокой оценки заслужили исполнительницы главных ролей Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Представляя проект аудитории Mipcom, Анна призналась, что эта роль стала дня нее большим подарком, а Юлия отметила ощущение счастья от прикосновения к классической русской литературе и работы с мастером своего дела, режиссером Константином Худяковым. Вообще, сериал впечатляет блестящим актерским составом: обаятельный Леонид Бичевин, демонический Антон Шагин, темпераментная Светлана Ходченкова, экспрессивный Евгений Ткачук; Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин, Александр Яценко и многие другие. По убеждению авторов, сюжет «Хождения по мукам» универсален, потому что повествует о женщинах, которые просто жаждут любви. Революция и война являются драматическим фоном, причиной невероятных перемен, трагедий и ужасов, которые героини испытывают на пути к своему простому женскому счастью. Премьера на Mipcom стала признанием высокого уровня проекта.

«Для нас и нашего международного дистрибьютора Dori Media, с которым мы заключили контракт несколько месяцев назад, премьера на Mipcom очень важна, потому что именно в Каннах есть возможность показать проект всем — отмечает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. — У Dori Media огромное количество клиентов и немало проектов, но именно по поводу «Хождения по мукам» в первый день работы рынка было проведено 27 встреч. Это свидетельство эффективности премьеры и качества сериала, хотя главное, конечно, это заключенные контракты, о которых сейчас ведутся переговоры. Мы надеемся, что результат будет впечатляющим».

Вечером компания НТВ, при поддержке которой состоялась вечеринка открытия Mipcom, избранным участникам рынка презентовала не только «Хождение по мукам», но другие свои проекты: игровые сериалы и телешоу. Так по задумке организаторов и стоит работать в контексте Russian Content Revolution: в первую очередь показывать проект, вписывающийся в общую тематику, а после привлечения внимания демонстрировать уже остальную продукцию.

Многие участники рынка понимают необходимость и важность работы на перспективу. Так, организаторы Mipcom во время подготовки к текущему мероприятию уже сделали задел на будущее:

«Особенно важна работа, которая была сделана нами по драматическим сериалам, — отмечает Александра Модестова. — В следующем году параллельно с MipTV в Каннах состоится фестиваль сериалов: Cannes International Series Festival. Я буду продолжать смотреть проекты и вносить свои предложения по включению русских сериалов в конкурсную программу. И мне приятно, что нам есть из чего выбирать».

Для России, действительно, стало уже традицией показывать на рынке самые новые и яркие сериалы. Премьера одного из самых ожидаемых и заметных на нынешнем Mipcom проекта — многосерийного фильма «Троцкий» — состоится во второй день работы рынка.

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