Создатели фильма о братьях Вейдерах нашли актера на роль Шварценеггера

Монтгомери, США, , 11:51 — REGNUM Джордж Галло, являющийся создателем фильма «Больше» (Bigger) о бодибилдерах Джо и Бене Вейдерах, утвердил на роль молодого Арнольда Шварцнеггера австралийца Калума Вон Могера, об этом 16 октября сообщил портал Deadline.

Калум фон Могер является победителем конкурса «Мистер Вселенная — 2015», он присоединится к таким актерам как Роберт Форстер, Том Арнольд, Макс Мартини, Стив Гуттенберг и Дональд Джозеф Куоллс.

Ранее было объявлено, что Джо Вейдера сыграет Тайлер Хеклин, а роль его брата Бена исполнит Анайрин Барнард. Съемки фильма уже проходят в США, в штате Алабама.

Стив Гуттенберг исполнит роль отца Джо — Луи Вейдера, а Роберт Форстер сыграет старшую версию Джо. Дональд Джозеф Куоллс станет Майком Стиром — журналистом, который вместе с братьями написал книгу «Братья из стали: Как строилась империя Вейдеров».

В качестве продюсеров фильма выступили Стив Ли Джонс и Скотт Ластайти. Должность исполнительного продюсера занимает Эрик Вейдер и Камила Кастро. Сценарий был написан Брэдом и Эллен Фурман.

Напомним, братья Джо и Бен Вейдеры являются основателями Международной Федерации Бодибилдинга и конкурса «Мистер Олимпия». Арнольд Шварценеггер семь раз побеждал в этом конкурсе, перед тем, как начать свою кинокарьеру.