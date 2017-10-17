Опубликован баттл Oxxxymiron и Dizaster с русскими субтитрами

Москва, , 11:20 — REGNUM В сети появилось видео рэп-баттла российского исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) с американским рэпером Dizaster (Башир Ягами). Ролик опубликован на YouTube-канале канадской баттл-площадки King of the Dot (KOTD).

Поединок проходил на английском языке, однако его можно посмотреть с русскими субтитрами.

Напомним, баттл российского и американского рэпера состоялся 15 октября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Поединок проходил без судей, поэтому победитель объявлен не был. Российские пользователи соцсетей проголосовали за Oxxxymiron.

Как сообщало ИА REGNUM, баттл планировал показать телеканал ТВ-3, анонсировавший трансляцию поединка за три дня до его начала, однако позже канал уведомил зрителей о его отмене.

Читайте также: На ТВ-3 объяснили отсутствие в эфире баттла Oxxxymiron и Dizaster

В телеканале заявили, что с канадской баттл-площадкой была заключена договоренность о покупке прав на трансляцию, но позже в KOTD отказались от своего решения, отметив, что никаких контрактов с ТВ-3 подписано не было.

В ответ телеканал заявил о намерении подать на канадцев в суд для возмещения убытков, связанных с отказом от трансляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Организатор баттла Oxxxymiron и Dizaster ответил на обвинения ТВ-3