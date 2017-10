Шер появится в продолжении мюзикла Mamma Mia!

Лос-Анджелес, США, , 11:19 — REGNUM Певица и актриса Шер присоединиться к актерскому составу мюзикла Mamma Mia: Here We Go Again!, являющегося продолжением оригинального блокбастера 2008 года, об этом 16 октября сообщил портал Variety.

15 октября актриса впервые намекнула на свое возможное участие в съемках фильма, она разместила на своей странице в Twitter изображение пары сапогов на высоких каблуках, выполненных в стиле 80-х годов.

В продолжении фильма вновь снимутся такие актеры как Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Колин Фёрт и Кристин Барански. В сентябре 2017 года стало известно, что к ним присоединится Энди Гарсиа, информация о его роли пока что держится создателями фильма в секрете. Мировая премьера картины пройдет 20 июля 2018 года.

Фильм будет одновременно и приквелом и сиквелом. Роль молодой Донны сыграет Лили Джеймc. Младшими версиями Рози и Тани станут Алекса Дэйвис и Джессика Кинэн Винн. Роль юного Сэма исполнит Джереми Ирвин, Билла — Джош Дилан. Молодым Гарри станет Хью Скиннер.

Напомним, бюджет оригинального мюзикла, в основу которого легло творчество группы ABBA, составлял всего $ 52 млн. Картина неожиданно стала блокбастером, её мировые кассовые сборы составили более $ 609 млн.

