Мединский поддержал идею передачи Свердловской киностудии региону

Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM В Екатеринбурге министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею передачи Свердловской киностудии в региональную собственность. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

Министр культуры провёл встречу с представителями творческих союзов, руководителями библиотек, музеев, образовательных учреждений работающих в сфере культуры и искусства, а также начальниками муниципальных управлений культуры. В ходе общения глава Минкульта отвечал на вопросы собравшихся.

«Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией невозможно, я не вижу целесообразности в управлении из Москвы федеральной собственностью. Здесь вам виднее, как это лучше делать», — заявил Владимир Мединский.

Напомним, что Свердловская киностудия находится в федеральной собственности. В начале года она была внесена правительством России в список объектов подлежащих приватизации в 2017 — 2019 годах. На продажу будет выставлено 75% акций Свердловской киностудии, принадлежащих государству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Мединский посетил мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Также областные власти обратились к главе Минкульта с просьбой о содействии в выделении федеральных средств на строительство центра «Эрмитаж — Урал». При этом Владимир Мединский пообещал рассмотреть этот вопрос и посоветовал активнее привлекать к решению депутатов Госдумы представляющих в нижней палате парламента свердловскую область.

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