Создатели фильма «Тор: Рагнарёк» решили подстричь поклонников

Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM Создатели и дистрибьюторы фильма «Тор: Рагнарёк» кроме запуска обычных пром-акций и создания рекламы решили придумать нечто новое в области продвижения фильма, они предложили всем поклонникам сделать бесплатную стрижку, об этом 16 октября сообщил портал Digital Spy.

В четверг, 19 октября 2017 года пройдет мероприятие под названием # THORSDAY. Там Marvel предложит всем желающим возможность произвести бесплатную стрижку.

Издание отмечает, что те, кто не следит за новостями, связанными с выходом на большие экраны этого фильма, могут и не понять, как это все связано с картиной.

А дело в том, что в новом фильме Тор (Крис Хемсворт) предстанет перед зрителями в новом, «короткошерстном» образе. У него не будет длинных волос, к которым так привыкли все фанаты.

На данном мероприятии кроме стрижки поклонники также смогут принять участие в конкурсе и выиграть поездку на двоих в Исландию. А самый высокий поклонник Тора, который согласиться подстричься, получит билет на гала-показ картины.

Напомним, премьера «Тор: Рагнарёк» состоится в Италии 25 октября 2017 года. В роли режиссера фильма выступил Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Охота на дикарей»).

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