В Лондоне определят лауреата Букеровской премии по литературе

Лондон, , 10:11 — REGNUM Имя лауреата Букеровской премии по литературе назовут в Лондоне 17 октября, сообщается на сайте премии. Из шести финалистов, определенных в сентябре 2017 года, престижную награду получит только один писатель.

«Премия Букера присуждается за романы с лучшим художественным вымыслом, в соответствии с правилами, по которым определялись лучшие писатели, начиная с 1969 года», — говорится на сайте премии.

В 2017 году финалистами Букеровской премии стали авторы шести романов: «4321» (Пол Остер), «История волков» (Эмили Фридлунд), «Линкольн в Бардо» (Джордж Сондерс), «Элмет» (Фиона Мозлей), «Осень» (Али Смит), «Выход на Запад» (Мохсин Хамид). Отмечается, что трое первых претендентов — родом из Великобритании, еще двое — американцы, а Хамид родился в Пакистане, получил образование в США и в 2006 году получил британское подданство.

Председателем жюри конкурса стала баронесса Лола Янг, а в состав жюри вошли литературный критик Лила Азам Зангане, писательница Сара Холл, путешественник и писатель Колин Таброн, а также художник Том Филлипс. Мужчины, как отмечено на сайте премии, являются членами Ордена Британской империи.

Объясняя выбор списка финалистов, члены жюри отметили, что произведения авторов объединяет смелость сюжета, в котором содержится вызов устоявшимся правилам.

«Короткий список этого года, в который попали шесть уникальных и пронизанных атмосферой храбрости книг, сообща выступающих против границ условностей, представляет собой как признание авторов с именем, так и выводит на литературную сцену новые имена», — сказала Лола Янг.

По ее мнению, спектр отобранных книг является выдающимся по своему эмоциональному, культурному, политическому и интеллектуальному содержанию. «Способы, при помощи которых они бросают вызов нашему мышлению, свидетельствуют о силе литературы», — добавила Янг.

Отметим, Букеровская премия по литературе начала вручаться с 1969 года. Изначально претендовать на награду могли авторы из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, однако в 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Победитель получает £50 тыс. ($66,6 тыс.).

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