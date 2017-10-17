Культуры сложились в мозаику: в Казани гостей ВФМС научили делать обереги

Казань, , 08:49 — REGNUM На состоявшемся вечером 16 октября этноконфессиональном фестивале «Мозаика культур Республики Татарстан», прошедшем в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, гостей научили делать русские народные куклы-обереги, дали урок арабской каллиграфии, а также ознакомили с последними веяниями мусульманской моды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль включал в себя две части: выставку народных художественных промыслов и ремесел республики и концертную программу, в рамках которой выступили коллективы региона.

Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 48 стран стали не только участниками этнофестиваля, но и поучаствовали в мастер-классах по техникам разных народов региона. Гостей научили делать кожаные треугольники «Эчпочмак», показали как изготовить чувашские головные уборы для женщин, показали аппликации мордовских народных узоров и татарскую вышивку.

«Мы каждый день ели эчпочмак, татарскую лапшу — это было очень вкусно. Приятно, что в Татарстане вся еда халяльная и большой выбор еды, для мусульман, для вегетарианцев — на любой вкус», — цитирует слова делегата из Германии Мирзы Мохсейна издание Kazanfirst.

Фотовыставки «Многоликий Татарстан» и «Современный Татарстан» дополнила экспозиционная выставка «Религия как часть культуры». На ней были представлены иконы и книги разных конфессий: от православной и исламской до католической и православной старообрядческой.

Кроме того, участники региональной программы ВФМС посетили главный спортивный объект региона — стадион «Казань Арена», где пройдут несколько матчей чемпионата мира по футболу 2018.

На пленарной сессии на тему «Регион будущего» участники обсудили новаторское развитие региона и возможности в сфере IT-технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открылся на главной площадке в Сочи 15 октября. Там с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился лично президент России Владимир Путин. Он отметил, что «молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи» и предложил молодёжи «дерзать», добавив, что «фестивальное братство обязательно поможет воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые мечты и помыслы».

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