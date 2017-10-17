Marvel выпустила второй трейлер «Черной Пантеры»

Лос-Анджелес, США, , 08:07 — REGNUM Вышел второй русскоязычный трейлер фильма «Черная пантера», который является частью киновселенной Marvel, ролик был опубликован 16 октября на Youtube-канале Marvel.

Действие будущего фильма начинается сразу после событий, развернувшихся в картине «Первый мститель: Противостояние», зрители помнят, что в там было показано, как убивают отца принца Т’Чаллы.

Роль Т’Чаллы исполнит Чедвик Боузман, закрытая африканская страна принца называется Ваканда, её жители обладают секретном создания оружия и доспехов из вибраниума — материала, обладающего невероятной прочностью.

Принцу придется бороться не только с внешними героями, но и с внутренними, когда он возвращается в свой дом, он узнает, что его право на трон оспаривается некоторыми фракциями.

В его борьбе ему будут помогать агент ЦРУ Эверетт Росс и члены женского спецподразделения Ваканды «Дора Миладже». Роль Росса сыграл актер Мартин Фримен, знакомый широкому зрителю по своей роли в сериале «Шерлок».

Мировая премьера 18-й по счету картины про супергероев вселенной Marvel состоится 18 февраля 2018 года. Режиссером картины стал Райан Куглер, он выложил на своей странице в соцсети новый постер фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть выложили тизер-трейлер «Черной пантеры» от Marvel