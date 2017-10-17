Умер пиромант из «Игры престолов» Рой Дотрис

Лондон, , 07:41 — REGNUM Ушел из жизни Рой Дотрис, сыгравший в сериале «Игра престолов» роль главы гильдии алхимиков — пироманта Галлина, актеру было 94 года, о его смерти 16 октября сообщил портал The Independent.

Кроме своей роли в «Игре престолов» Дотрис известен зрителям благодаря другой своей работе — роли Леопольда Моцарта в фильме «Амадей».

Сообщается, что актер умер в своем доме, в Лондоне, в момент смерти с ним были члены его семьи, включая трех дочерей, внуков и правнуков.

Впервые на экран Рой Дотрис попал в 1971 году, сыграв роль в сериале «Ошибочные случаи» в основу которого был положен роман писателя сэра Алана Патрика Герберта.

Через несколько лет он сыграл Чарльза Диккенса в сериале Dickens of London. Кроме этого он появлялся в таких фантастических сериалах как «Космос: 1999» и «Баффи — истребительница вампиров».

Англоязычные поклонники «Игры престолов» хорошо знают голос актера, он работал над созданием аудиокниг по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь льда и огня».

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