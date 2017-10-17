«Эрмитаж» на Урале: дефицит денег и обещание Мединского

Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM Руководство Свердловской области просит помощи Москвы в строительстве центра «Эрмитаж — Урал». С такой просьбой к министру культуры России Владимиру Мединскому обратился губернатор Евгений Куйвашев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы главы региона, 16 октября он лично встретился с Мединским, прибывшим в Екатеринбург. По его словам, сметная стоимость центра превышает 576 млн. При этом в бюджете 2018 года предстоит заложить 170 млн. Но без помощи Москвы не обойтись. За этой помощью Куйвашев и обратился к Мединскому.

Примечательно, что министр культуры пообещал Куйвашеву не выделить деньги, а лишь рассмотреть этот вопрос. Таким образом, получит ли регион 400 млн рублей, необходимые на строительство и оснащение центра, пока неизвестно.

Отметим, решение о создании центра было принято ещё в 2014 году. Тогда ожидалось, что он откроется на улице Вайнера, 11 не ранее 2016 года. Сейчас дата определена более чётко — 2018 год.

Но ещё предстоит сделать реконструкцию здания и оснастить объект всем необходимым, а на это денег не хватает. Теперь сроки открытия передвинуты на 2020 год.

«Эрмитаж — Урал» должен стать многофункциональным учреждением культуры. Кроме выставок там запланированы лекции, а также методическая и образовательная работа.

Добавим, Мединский прибыл на Урал 16 октября. Примечательно, что его визит носит частный характер. Кроме Куйвашева, он провёл встречу с руководством Оперного театра, также нуждающегося в реконструкции, и посетил мультимедийный парк «Россия — моя история», открытый в сентябре по поручению Владимира Путина.

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