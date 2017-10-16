Ларс фон Триер отреагировал на слова Бьорк о сексуальных домогательствах

Копенгаген, , 21:58 — REGNUM Кинорежиссёр Ларс фон Триер отреагировал на слова исландской певицы Бьорк, которая рассказала на своей странице в Facebook о сексуальных домогательствах со стороны «датского режиссёра».

В своём комментарии фон Триер, также как и певица, не стал упоминать конкретных личностей. «Каков срок давности в отношении клеветы? Спрошу у друга, который также является датским режиссёром», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

«Есть такая вещь, как режиссёрская методика, вы знаете?.. Я просто хочу сказать, безотносительно к чему-либо происходящему сейчас, это не случайно, что «мои актрисы» показали у меня лучшие результаты в своей карьере», — отметил фон Триер.

Ранее Бьорк на фоне секс-скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном рассказала своим подписчикам в соцсети о домогательствах, которым она подвергалась со стороны датского режиссёра.

«Я поняла, что это универсальная вещь — режиссёр может трогать и домогаться актрис по своему усмотрению, и институт кино это допускает», — написала Бьорк.

По словам певицы, она давала отпор режиссёру, после чего тот решил «наказать» её, создав иллюзию, что с ней трудно работать.

Имя режиссёра Бьорк не назвала, однако Ларс фон Триер является единственным кинорежиссёром из Дании, с которым она работала. Певица сыграла главную роль в фильме фон Триера «Танцующая в темноте», который вышел на экраны в 2000 году.

О работе с Бьорк рассказал журналистам и со-продюсер фильма Питер Аалбек Йенсен. «Насколько я помню, это мы были жертвами. Эта женщина была сильнее, чем Ларс фон Триер, и я, и вся наша компания вместе», — отметил он.

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