«Головоломка жуткая»: в Калининграде загублен археологический памятник

Калининград, , 20:30 — REGNUM В Калининграде загублен археологический памятник мирового уровня. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 16 октября, археолог, доктор исторических наук Владимир Кулаков, комментируя фотографии в Сети затопленного раскопа на месте замка Кёнигсберга.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2016 году в центре города прошли масштабные археологические раскопки. На эти цели из регионального бюджета Институту археологии РАН было выделено 9,3 млн рублей.

В итоге археологи под руководством начальника раскопа Анны Сиволаповой отчитались о выявленном культурном слое, который содержит огромное количество лепной керамики, характерной для предшественников пруссов — балтославян, которые жили здесь за тысячу лет до крестоносцев.

Член-корреспондент Российской академии наук и главный редактор журнала «Российская археология» Леонид Беляев в прошлом году заявлял, что раскопанный археологический памятник на месте Королевского орденского замка — «вне всякого сомнения, будет находиться под обзором у мировой общественности».

«Что здесь будет происходить — никому не безразлично. По тому, как мы себя здесь поведем, будут судить, являемся ли мы варварами или культурным народом, который понимает, что это его наследие. Мнение экспертного сообщества — это должно быть сохранено», — сказал Беляев.

И вот спустя год стало ясно, чего стоят призывы главреда «Российской археологии».

«Раскоп загублен, уничтожена довольно серьезная часть информации о памятнике археологии. Результаты и моих раскопок, и археолога Сиволаповой существенно пострадали. Всё это грустно, — прокомментировал ситуацию археолог Владимир Кулаков, первым инициировавший археологические исследования на месте Королевского замка ещё в 1993 году.

По его словам, вода осенних дождей, естественным образом затопившая раскопы, повреждает их стенки и подмывает фундаменты западного флигеля замка.

«Но самое главное то, что часть раскопов, которые сделала Сиволавопова — не завершены, что в принципе недопустимо. А так как они не закопаны, то вода перемешала в них всё так, что другим археологам очень трудно будет разобраться — где засыпка 70-х годов, где грунт сегодняшних раскопок и где еще возможно непотревоженные культурные слои. Головоломка жуткая».

Кулаков полагает, что надо было соблюдать алгоритм — закончить раскопки, фундаментально всё законсервировать и начать вовремя реставрационные работы, чтобы успеть к ЧМ-2018.

«Сейчас, конечно, рассчитывать на достижение этой цели более чем трудно, — продолжил археолог. — Наука и город понесли серьезный урон из-за абсолютно непрофессионального подхода к проведению археологических раскопок на замке в 2016 году».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что после окончания археологических работ в ноябре 2016 года раскоп не был накрыт специальной конструкцией, предохраняющей раскоп от осадков, как предполагали археологи.

Месяц назад руководитель региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов заявлял журналистам, что разработка проекта консервации территории затянулась из-за «творческих споров по поводу концепции консервации».

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