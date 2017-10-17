В Петербурге открылась выставка «дедушки Митьков»

Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В галерее «Борей» сегодня, 17 октября, открылась выставка «Владимир Яшке. Цветная графика». Кураторами выставки стали Алексей Родионов и Борис Файзуллин. Экспозиция продлится до 11 ноября.

Выставка Владимира Яшке впервые представляет объемную ретроспективу цветных графических произведений художника, которые он создавал на протяжении 50 лет своей творческой деятельности. Самые ранние произведения относятся к 1960-м годам.

Фаворитами графических техник у Яшке являются пастель, акварель, тушь, рисунок шариковой ручкой, расцвеченный цветными карандашами, фломастерами или восковыми мелками.

В рамках вернисажа прошла презентация альбома «Владимир Яшке. Графика», подготовленного Михаилом Сапего. Альбом выпустило издательство «Красный матрос».

Черно-белую графику, вошедшую в сборник, можно увидеть в Малом зале выставочного пространства.

Всего в экспозицию вошло более двухсот работ художника, которые хранятся в двух петербургских собраниях.

Владимир Яшке — представитель петербургского андеграунда, входил в творческое объединение «Митьки» в период его расцвета. Нередко мастера называют «дедушкой Митьков».

В 2014 году в Мраморном дворце прошла масштабная выставка живописи, приуроченная к 65-летию художника. На экспозиции впервые в полной мере были показаны основные этапы творческого пути мастера.

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