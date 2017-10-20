«Салют-7»: красота и пустота псведокосмического не блокбастера

Москва, , 01:58 — REGNUM Красивый и зрелищный фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко — это поистине пиршество для глаз. Его непременно нужно смотреть на большом экране, чтобы фильм не потерял в достоинствах. О том, что остается в картине за исключением видеоряда, пишет автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Помимо визуальных эффектов, в «Салюте-7» есть также сюжет с хорошо знакомыми зрителю поворотами и персонажами — гражданин, отстраненный от дел за пьянку, либо аморалку, либо проблемы по психиатрической части, как в этом случае, отправляется спасать тяжелое положение. Фильмов на такие сюжеты действительно немало, однако некоторые из них становились блокбастерами в силу ярких персонажей, интересных диалогов, убедительной актерской игры. То его всего того, чем не хвастается «Салют-7».

Самое главное разочарование, однако же, готовит эта лента тем, кто хочет узнать нечто новое о нелегкой работе космонавта и о конкретной героической странице в истории советского космоса. Без этого фильм оказывается развесистой клюквой, щедро пересыпанной штампами и пресностями типа хищного американского шаттла, спешно бороздящего просторы космического пространства с целью — внимание — украсть всю такую беззащитную советскую станцию.

Какими «поворотами сюжета», а точнее, какими откровенными ляпами запоминается «Салют-7», читайте здесь: Кинематографический «Салют-7»: жвачка для глаз с насыщенным вкусом клюквы

Обратите внимание также на другие статьи Марины Александровой о современном искусстве.