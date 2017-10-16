Бекмамбетов заявил о новых технологиях для кино

Москва, , 17:13 — REGNUM Современное кино ждёт новых технологических решений, заявил режиссёр Тимур Бекмамбетов на форуме «Открытые инновации» в Сколково 16 октября. Он отметил, что сейчас набирает популярность технология «ScreenReality», когда сюжет фильма разворачивается на экране компьютера или смартфона. Элементы при этом кликабельны, и зритель сам может редактировать картинку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В производстве находятся около десятка таких фильмов, в том числе классическое произведение Шекспира «Ромео и Джульетта». Когда мы стали заниматься этим направлением, то поняли, что у нас нет инструментов для него. Кино очень ждет новых технологических решений», — подчеркнул Бекмамбетов.

По мнению продюсера, новая парадигма кинопроизводства требует принципиально иного технологического арсенала. Подобная проблема возникала в 2003—2004 годах, когда в России не было студии компьютерной графики, которая могла бы произвести необходимое количество кадров с нужными спецэффектами. Однако решение было найдено, результат наглядно виден на примере фильма «Ночной дозор». Теперь кино ждёт новая веха в развитии инновационных решений для кинопроизводства.

«Инновации и новые технологии сами собой вошли в мою жизнь. В 2003—2004 годах, когда мы снимали «Ночной дозор», возникла страшная проблема: в России не было студии компьютерной графики, которая могла бы произвести необходимое количество кадров с летающими машинами и так далее. Мы стали искать решение и создали программу, позволившую объединить небольшие команды по 5−7-10 человек. Никто из них по отдельности не мог проделать такой большой объем работы. Онлайн-платформа позволила людям из разных компаний сообща работать над фильмом. И у нас это получилось. Было порядка 200 человек, которые в течение нескольких месяцев делились между собой задачами. В те годы это была удивительная затея. К тому же мы занимались программированием только появившихся тогда смартфонов», — напомнил режиссёр.

Отметим, компания Тимура Бекмамбетова «Базелевс Инновации» является резидентом IT-кластера Фонда «Сколково» и разрабатывает технологию «Киноязык», которая помогает преобразовать текст в анимацию.

Добавим, ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Внешэкономбанк.