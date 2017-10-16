СМИ узнали, что Джигарханян почти неделю находится в больнице

Москва, , 15:51 — REGNUM Известный артист Армен Джигарханян был госпитализирован 10 октября и почти неделю находится в больнице в состоянии средней тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в 57-й городской больнице Москвы.

«Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести», — сказала собеседница. По ее словам, состояние актера более-менее стабильное.

Ранее информацию о здоровье Джигарханяна прокомментировала его сестра Марина Джигарханян. Она сказала, что артист уже немолод и у него много болезней. Поэтому накануне ему пришлось вызывать «скорую помощь».

«Сначала к нему приехала одна скорая, помогла ему. Потом брата привезли обратно в театр. А потом его снова отправили в больницу», — цитирует RT слова сестры актера.

Марина Джигарханян также пояснила, что у брата повышен уровень сахара и в сейчас он находится под присмотром врачей.

3 октября Армену Джигарханяну исполнилось 82 года. Зрителям актер известен по фильмам «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Собака на сене», «Короли и капуста», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43» и другим. В общей сложности актер сыграл около 250 ролей в театре и кино.

В 1973 году Армен Джигарханян получил звание народного артиста РСФСР, Армянской ССР — в 1977 году, а звание народного артиста СССР — в 1985-м. Он также награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».

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