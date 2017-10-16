Фотопортрет века: в Краснодарском крае стартовал фестиваль PhotoVisa

Краснодар, , 16:40 — REGNUM Сегодня, 16 октября, в Краснодаре открылся IX Международный фестиваль фотографии PhotoVisa. Тема мероприятия в этом году — «Штрихи к портрету века. 1917 — 2017. К столетию Октябрьской революции». Фестиваль продлится до 1 ноября.

Открыла фестиваль выставка «Катастрофическая симфония» Евгения Шишкина. Неделя официальных мероприятий, таких как церемонии открытия выставок, лекционная программа, программа видео‑ и мультимедиа показов и портфолио-ревю, пройдет с 20 по 24 октября.

Официальное открытие фестиваля состоится 20 октября и будет приурочено к началу выставки «Мастера советской фотожурналистики. 1920-е — 1980-е годы». На экспозиции будет представлено сто снимков 35-ти отечественных фотографов из собрания Центра фотографии им. братьев Люмьер в Москве.

Издательский Совет Русской Православной Церкви совместно с Ассоциацией «Православная Книга» подготовили выставку «Святитель Патриарх Тихон. К 100-летию восстановления патриаршества в России». Экспозиция составлена из фотографий, рассказывающих о патриархе Тихоне, который боролся за сохранение исторического и культурного единства страны.

В документально-исторический блок выставок войдет также экспозиция Игоря Гаврилова, изображающая перемены, происходившие в России в течение трех десятилетий — от 1970-х до начала 2000-х годов.

В рамках фестиваля будет организована выставка работ финалистов и победителей ежегодного Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, который проводит Международное информационное агентство «Россия сегодня». Конкурс назван в честь фотокорреспондента МИА, погибшего при исполнении профессионального долга в Донецкой области в 2014 году.

Тема семьи и чувства принадлежности к родной земле найдет свое отражение в выставках краснодарских фотографов Ульяны Костюковой «Разговор с дедушкой» и Алены Клименченко «Одна кровь».

В программу фестиваля войдут персональные выставки Андрея Чежина, Евгения Шишкина, Василия Васильца и Ильи Иванкина, показывающие развитие арт-фотографии от 1980-х до наших дней.

Шведский институт и посольство Швеции в России представит проект Андерса Петерсена «Кафе «Лемитц» — историю наблюдений повседневной жизни обычного человека.

Также на фестивале пройдут выставки «Чехов в Праге» Йозефа Куделки, «Грани времени» Светланы Пожарской, «Круг земной. Колодозеро» Екатерины Соловьевой и другие.

Помимо экспозиций, в программу фестиваля войдут он-лайн лекция фотографа Алексея Кожанова «От фотографии к 3D графике», лекция Натальи Толстой «Фотография в современном музее», творческая встреча с фотожурналистом Игорем Гавриловым и другие события.

Всего на фестивале будут представлены пятнадцать выставок на двенадцати выставочных площадках Краснодарского края.

Международный фестиваль фотографии PhotoVisa впервые был организован в Краснодаре в 2008 году. Мероприятие проходит под эгидой Администрации Краснодарского края и Администрации муниципального образования город Краснодар.

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