Путин и Медведев поздравили Хворостовского с 55-летием

Москва, , 14:22 — REGNUM С 55-летним юбилеем оперного певца Дмитрия Хворостовского поздравил президент России Владимир Путин, текст телеграммы опубликован 16 октября на портале Kremlin.ru

«Уважаемый Дмитрий Александрович! Позвольте сердечно поздравить Вас с Днём рождения, выразить искреннее восхищение Вашим талантом, силой духа и стойкостью», — с такими словами обратился Путин к артисту.

Президент отметил яркое и щедрое дарование певца, его потрясающую работоспособность и безграничное уважение к слушателям. Все это, по словам главы государства, позволило Хворостовскому «добиться вершин исполнительского мастерства, снискать славу одного из выдающихся баритонов современности, заслужить признание и любовь ценителей музыкального искусства во всём мире».

Также Путин пожелал знаменитому артисту здоровья, оптимизма, и бодрого душевного настроя.

В свою очередь, председатель правительства РФ, премьер министр Дмитрий Медведев также присоединился к чествованиям юбиляра. В поздравительной телеграмме, размещенной на сайте правительства РФ, Медведев, обращаясь к Хворостовскому, подчеркивает его заслуги перед мировой культурой:

«Настоящее большое искусство не зависит от жанра. Вы, как никто другой, умеете передать красоту и глубину как классической, так и современной музыки. Это касается Ваших коронных сольных арий, великолепных романсов, пронзительных песен военных лет, русских духовных песнопений. За это Вас так любят зрители во всём мире».

Он подчеркнул, что сегодня миллионы людей волнуются и искренне переживают за своего любимого артиста.

Напомним, Дмитрий Александрович Хворостовский — знаменитый советский и российский оперный певец, Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, кавалер многочисленных государственных наград. В августе 2010 года Дмитрий Хворостовский впервые принял участие в престижном ежегодном оперном фестивале в Вероне (Италия).

Также в 2010 году он блестяще исполнил партию Риголетто в одноименной опере на сценах лондонского «Covent Garden» и венской «State Opera».

2011 год начал с выступления в роли дожа в опере Верди «Симон Бокканегра», которая с огромным успехом прошла в «Metropolitan Opera» в Нью-Йорке. Его работу на оперной сцене и по сей день отличает уникальная, далекая от штампов и устоявшихся представлений трактовка персонажей, выдающаяся актерская игра, предельная искренность и непревзойденная техника бельканто.