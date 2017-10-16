«Отличный парень»: Друзья и коллеги скорбят о кончине Марьянова

Лобня, Московская область, , 14:20 — REGNUM Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося на 48-м году жизни 15 октября, вспоминают артиста. Российский спортивный журналист, актер и телекомментатор Василий Уткин в своем Twitter написал, что ушел их жизни блестящий актер, добрый партнер на сцене и отличный парень.

«Все это отвратительно, как это безвременно, как же жаль ((«, — пишет Уткин.

Актер Гоша Куценко, друживший с Марьяновым около 30 лет, признался в интервью Пятому каналу, что был шокирован смертью друга. Он назвал уход артиста из жизни «самой близкой и самой неожиданной смертью».

Куценко уточнил, что полгода назад Марьянов жаловался на проблемы с тромбом, и, возможно, это стало причиной его ухода — «не уберегли». Актер Андрей Носков о Марьянове вспомнил, как об уникальном человеке, иногда трогательном и смешном человеке, таким он мог быть при всей своей «мужественности и брутальности».

«Он был прекрасным театральным актёром, много ездил по стране со спектаклями. Он относился к таким людям, про которых можно сказать — он всегда был на своём месте», — сказал Носков.

Актер Александр Домогаров, друживший с Марьяновым, в своем Facebook написал, этого не может быть.

«Так не должно быть. Я не в шоке, я просто убит, не могу поверить», — написал Домогаров.

Дрессировщик и актер Юрий Куклачев, работавший вместе с Марьяновым над музыкальным фильмом «Выше радуги», сказал, что он был добрым, отзывчивым и спокойным.

«Он органичный — вот в чем особенность. Он не играет, он живет. Талант — он именно на искренности. Очень жаль, что такие люди уходят из жизни», — цитирует Куклачева ТАСС.

По предварительным данным, причиной смерти Марьянова в 47 лет стал оторвавшийся тромб, однако, представитель артиста Алевтина Кунгурова уточнила, что заключения о причинах смерти еще нет. И говорить о причинах рано — еще неизвестно, каковы результаты вскрытия.

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Главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ, директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия сказал «Известиям», что вопрос очень сложный — где мог быть тромб.

«Если массивная тромбоэмболия легочной артерии, то здесь для спасения только фактор времени. Он должен попасть в очень специализированный стационар, чтобы быстро поставить диагноз, взять операционную и так далее. Боли в спине и ногах могли быть совсем не связаны с этим», — сказал Бокерия, отказавшись комментировать подробнее.

О том, что 47-летний актер мог скончаться из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи, ранее сообщали СМИ. По данным Life, друзья Марьянова решили привезти его в больницу самостоятельно после того, как дежурный скорой помощи заявил о большом количестве вызовов.

По данному факту СКР проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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