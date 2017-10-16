Окончены съемки фильмов Marvel «Темный Феникс» и «Дедпул 2»

Ванкувер, Канада, , 14:17 — REGNUM В США закончились съемки фильмов «Темный Феникс» и «Дедпул 2», которые являются частью кинематографической вселенной Marvel, об этом 15 октября на своих страницах в Instagram сообщили актер Райан Рейнольдс и продюсер Саймон Кинберг.

«Мне нравится мой родной город Ванкувер и наша неприлично одаренная команда», — написал в Instagram Райан Рейнольдс,

«Спасибо. Я уже по всему скучаю. Вот почему я решил продолжить съемки фильма в нижнем белье в хорошо оборудованной гостиной Джоша Бролина», — пошутил актер.

Издание отмечает, что поклонники киновселенной уже представляют себе как будут выглядеть персонажи «Дедпул 2» Кейбл (Джош Бролин) и Домино (Зази Битц), ранее в сети были опубликованы их фотографии.

В «Темном Фениксе» профессора Ксавьера вновь сыграет Джеймс Макэвой, Магнито — Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс снова досталась роль Рэйвен Даркхолм (Мистик), Николасу Холту — роль зверя.

Продолжение «Дедпула» выйдет на большие экраны 1 июня 2018 года, премьера «Темного Феникса» в России запланирована на 11 ноября 2018-го.

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