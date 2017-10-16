Джованни Рибизи присоединился к другим актерам сиквелов «Аватара»

Лос-Анджелес, США, , 13:40 — REGNUM Актер Джованни Рибизи появится во всех сиквелах фильма «Аватар», он вновь сыграет роль главы RDA Паркера Селфриджа, об этом 15 октября сообщил журнал Empire.

Таким образом, Рибизи присоединится к Стивену Лэнгу, о возвращении которого было недавно объявлено. Лэнг сыграл в оригинальном фильме роль полковника Майлза Куоритча.

Ранее СМИ сообщили о том, что в съемках фильмов вновь примут участие такие актеры как Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Джоэль Мур.

К ним на съемочной площадке присоединятся Кейт Уинслет Клифф Кёртис. Оба актера хорошо известны зрителям, но во вселенную «Аватара» они попадут впервые.

Напомним, последней работой Джованни Рибизи в кино стала лента «Плохая партия», эта фантастическая драма вышла в 2016 году. Также он играет главную роль в сериале «Подлый Пит», который выходит на Amazon Video с августа 2015 года.

Премьера «Аватар 2» пройдет 18 декабря 2020 года, остальные три фильма выйдут в 2021, 2024 и 2025 году. Ранее СМИ сообщали, что бюджет фильма составит более $ 1 млрд.

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