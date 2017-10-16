Борис Эйфман получит «Балтийскую звезду»

Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Глава петербургского театра балета Борис Эйфман получит международную премию «Балтийская звезда», сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.

Кроме того, лауреатами премии в этом году станут главный художник БДТ имени Товстоногова Эдуард Кочергин, актер театра и кино Регимантас Адомайтис, режиссер Люк Персеваль и другие.

Творческий центр «Борей Арт» получит премию в номинации «За поддержку культуры».

Премией в номинации «Память» почтят экс-председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Антона Губанкова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года.

Церемония награждения состоится 16 октября в Эрмитажном театре. Премия была учреждена в 2004 году. Лауреатов «Балтийской звезды» отмечают за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтики.

Напомним, лайнер Ту-154, отправившийся из Адлера в сирийскую Латакию, потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, среди них восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 члена ансамбля имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить российскими военными, находящимися в Сирии.

Также на борту самолета были экс-председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова.

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