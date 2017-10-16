Marvel набирает актеров для сцены похорон

Лос-Анджелес, США, , 12:27 — REGNUM Компания Central Casting Georgia, специализирующаяся на подборе актеров, опубликовала объявление, в котором сообщила, что ищет людей, которые будут изображать скорбящих в сцене похорон фильма о Мстителях, об этом 15 октября сообщил портал Screen Rant.

Согласно информации, размещенной в объявлении, ищутся мужчины и женщины старше 18 лет. Особенно компанию интересуют люди, обладающие приятным внешним видом и выразительными лицами.

Компания сообщает, что выбирать статистов будут режиссеры по предоставленным фотографиям, сняться в картине могут лишь те люди, которые раньше не участвовали в проектах, созданных по киновселенной Marvel.

Издание отмечает, что в объявлении указан интересный момент — ищутся мужчины, чей размер одежды не больше 44 размера и женщины, которые носят платья от 38 до 46 размера.

Издание отмечает, что по столь скудной информации сложно сказать, что именно ждет зрителей в новом фильме — будут ли это похороны одного из Мстителей или же люди будут изображать родственников погибших от руки Таноса.

Напомним, ближайшим новым фильмом из вселенной Marvel станет «Тор: Рагнарёк». Выход ленты на большие экраны запланирован на 2 ноября 2017 года. Над созданием этой картины работал режиссер Тайка Вайтити.

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