Скорую помощь Марьянову вызвали, но отменили — Минздрав

Лобня, Московская область, , 12:02 — REGNUM Вызов скорой помощи к актеру Дмитрию Марьянову был отменен теми, кто его сделал несколькими минутами ранее: они заявили, что сами повезут артиста в больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По результатам служебной проверки было установлено, что вызов поступил в 19:03, а был отменен в 19:07.

«Звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно», — цитирует сотрудника пресс-службы ТАСС.

В настоящее время по факту инцидента в Лобне доследственную проверку начал региональный главк СКР. В сообщении отмечается, что СМИ распространили информацию об отказе медиков оперативно оказать помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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О том, что 47-летний актер мог скончаться из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи, ранее сообщали СМИ. По данным Life, друзья Марьянова решили привезти его в больницу самостоятельно после того, как дежурный скорой помощи заявил о большом количестве вызовов.

С 1 июля 2016 года в России введен регламент работы скорой помощи, в котором указано, что в экстренных случаях машина должна прибывать к пациенту в течение 20 минут. Представитель актера заявил, что пока ничего непонятно, и подробности будут после медицинского заключения.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Дмитрий Марьянов известен по ролям в театре Ленком и сотрудничеством с «Квартетом-И».

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Зрителям артист известен своими ролями в фильмах «Выше радуги», «День радио», «Дорогая Елена Сергеевна», «Норвег», на его счету более 80 ролей.

В 2016 году за спектакль «Друзья» с его участием вместе с Андреем Мерзликиным, Константином Юшкевичем получил специальный приз «За лучший актерский ансамбль» открытого российского фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске.