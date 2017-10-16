Пользователи соцсетей голосуют за Oxxxymiron

Лос-Анджелес, США, , 12:04 — REGNUM Состоявшийся 15 октября в Лос-Анджелесе рэп-баттл между Oxxxymiron Мироном Федоровым и Dizaster Баширом Ягами не оставил равнодушными пользователей социальных сетей и мессенджеров в России. Победу с большим перевесом присудили Oxxxymiron, следует из данных опроса The-Flow и телеграм-канала MDK.

В одном из импровизированных опросов за российского исполнителя Oxxxymiron проголосовали 90% опрошенных. Во втором опросе — 55% и еще 29% не смогли определиться с ответом. За американского рэпера Dizaster высказалось подавляющее меньшинство пользователей интернета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок двух рэперов начался со скандального вопроса Oxxxymiron, который вспомнил фразу из фильма «Брат 2»: «Вот скажи, американец, в чем сила?» Позже он намекнул на свою победу в Twitter, написав строчку из песни Face «Я роняю Запад».

Читайте также: «Я роняю Запад»: Oxxxymiron и Dizaster провели баттл

Организатором баттла выступила канадская площадка King of the Dot Entertainment (KOTD). Рэперы в течение часа сражались на английском языке и постоянно в оскорбительном тоне упоминали государства друг друга.

Отметим, что всплеск интереса к баттл-рэпу в России был отмечен после поединка Oxxxymiron и «Гнойного» в начале сентября. За сутки запись набрала около 7 млн просмотров, а количество упоминаний в СМИ превысило 800 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Dizaster прокомментировал рэп-баттл с Oxxxymiron