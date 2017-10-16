Бьорк рассказала о домогательствах «датского режиссера»

Рейкьявик, , 11:56 — REGNUM Певица Бьорк рассказала поклонникам о том, что ранее она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны одного датского режиссера, фамилию которого она не стала называть, соответствующую запись она сделала 15 октября на своей странице в Facebook.

«Меня вдохновили те женщины, которые везде в сети просили меня рассказать о моем опыте с датским режиссером», — написала Бьорк.

Певица рассказала — когда она только вошла в профессию актрисы, она прекрасно понимала, что ей уготована роль объекта сексуальных домогательств.

Она пояснила, что все это было нормой для режиссера и множества сотрудников, они считали, что имеют право так делать и поддерживали данную практику.

«Когда я неоднократно жаловалась режиссеру, он надувался и наказывал меня. Он создавал для своей команды впечатляющую сеть иллюзий, где я представала в образе неуживчивой», — сказала актриса и певица.

Бьорк сообщила, что после того, как этот режиссер столкнулся с ней в этом противостоянии, он начал лучше относится к другим актрисам.

Напомним, первым полнометражным художественным фильмом Бьорк стал «Можжевеловое дерево». В 2000 году вышел фильм «Танцующая в темноте», режиссером этой картины стал Ларс фон Триер.

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