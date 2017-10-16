Женские персонажи Marvel получат свой собственный фильм

Лос-Анджелес, США, , 11:08 — REGNUM Актриса Тесса Томпсон обратилась к руководству Marvel с просьбой дать женским персонажам этой киновселенной свой собственный фильм о Мстителях, она сообщила, что её коллеги выступают с такой же просьбой, об этом 15 октября сообщил портал Digital Spy.

Глава компании Кевин Файги ответил на это предложение согласием, однако издание отмечает, что он точно так же несколько лет назад дал зеленый свет фильму «Черная вдова» (дата выхода фильма не озвучена до сих пор).

«Недавно я и две другие женщины, которые работают в Marvel, обратились к Кевину: «А как насчет фильма с несколькими женскими супергероями?», — рассказала актриса.

Томпсон напомнила руководителю компании о том, что существует комикс Lady Liberators («Леди-освободители»), который рассказывает о женской команде, собранной Чародейкой.

В неё входили такие женские герои как Оса, Черная Вдова и Алая Ведьма. Чародейка контролировала их разум, представ перед ними в образе Валькирии.

Стоит отметить, что этот комикс был создан Роем Томасом как карикатура на феминизм. Он ввел в историю Валькирию как раз для того, чтобы показать, как она манипулирует супергероями женского пола, делая вид, что борется за права женщин.

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