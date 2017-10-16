Dizaster прокомментировал рэп-баттл с Oxxxymiron

Москва, , 11:01 — REGNUM Американский рэпер Dizaster (Башир Ягами) прокомментировал рэп-баттл с российским артистом Oxxxymiron (Мирон Фёдоров), который состоялся накануне в Лос-Анджелесе.

«Потрясающий вечер, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен!», — пишет исполнитель в своем Twitter.

Он отметил, что музыкальная битва, которую провели рэперы — пример того, какими должны быть события подобного рода.

Ранее Oxxxymiron также прокомментировал рэп-баттл, который был запланирован более года назад.

«Я роняю Запад, у», — написал он в своем микроблоге.

Напомним, рост интереса к рэп-баттлам в России вырос после сражения Oxxxymiron и Гнойного (Вячеслава Машнова) в начале сентября. За сутки видеозапись музыкальной битвы на YouTube набрала около 7 млн просмотров. Сейчас количество просмотров превышает 22 миллиона.

Читайте ранее в этом сюжете: Oxxxymiron против Dizaster. Схватка года в Лос-Анджелесе