УАЗ «Патриот» попал в ТОП-10 самых популярных в России SUV

Москва, , 10:27 — REGNUM Ульяновскому автомобильному заводу в сентябре 2017 года удалось продать 4020 автомобилей, это на 4,7% меньше, чем в сентябре 2016-го, об этом 15 октября сообщило агентство «Автостат».

Всего с января по сентябрь 2017 года автопроизводителю удалось реализовать 28 тыс. 811 машин (падение продаж — 12,6%). На данный момент доля компании на авторынке России составляет 2,6%.

Лидером во внутреннем рейтинге продаж является внедорожник УАЗ «Патриот», в сентябре 2017-го компания продала 1926 экземпляров этой модели.

Эксперты сообщают, что таким образом, по итогам сентября 2017 года УАЗ «Патриот» вошел в десятку самых популярных в России SUV.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что автомобиль LADA 4×4 производства «АвтоВАЗ» вошел в пятерку самых популярных SUV, представленных на российском авторынке.

В сентябре 2017 года в России было продано 2497 этих автомобиля. Первое место в рейтинге занял кроссовер Hyundai Creta, второе — Renault Duster. На третьей строчке разместился Renault Kaptur.

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