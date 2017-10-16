Oxxxymiron против Dizaster. Схватка года в Лос-Анджелесе

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Рэп-баттл между исполнителями стиля хип-хоп Мироном Федоровым (Oxxxymiron), Россия, и Баширом Ягами (Dizaster), США, прошел в Лос-Анджелесе.

Эпическая битва двух титанов хип-хопа была запланирована более года назад (афишу о предстоящем событии опубликовал в январе 2017 г. сам Dizaster), и прошла в рамках турнира World Domination. За день соревнований успели выступить 7 пар хип-хоп «гладиаторов», преимущественно из США и Канады. За право посмотреть трансляцию, организованную каналом KODTV, нужно было выложить 30 долларов. Молодежь из российской диаспоры неистово поддерживала россиянина Oxxxymiron’а.

Само состязание проходило в три раунда. Первым выступил американец. Вторым пошел в атаку Oxxxymiron, начав с легендарной фразы из к/ф «Брат-2»: «Вот скажи мне, американец, в чем сила?», и эта фраза вызвала в зале сильное оживление.

Не обошлось, конечно, и без темы противоборства Америки и России. Oxxxymiron подколол Dizasterа тем, что тот представляет США, в то время, как Америка сделало много зла его народу (Dizaster ведь американский араб). Dizaster на это вполне справедливо заметил, что он родился и вырос в Америке.

Кто же все-таки победил? А в данном виде сражений нет победителей. Однако некоторым российским болельщикам показалось, что Dizaster не ожидал такой хорошей лингвистической подготовки Oxxxymiron’а и столь мощных панчей на неродном для исполнителя языке. Атмосфера же на площадке была вполне дружелюбной, было очевидно, что соперники настроены друг к другу по-доброму. Еще до начала баттла Dizaster заявил, что Oxxxymiron «уже победитель, потому что не побоялся сразиться на американской площадке».

Напомним, узнаваемость жанра «рэп-баттл» и рост интереса к нему был обусловлен огромным вниманием российских СМИ к прошедшему в сентябре сражению Oxxxymiron’а и Вячеслава «Гнойного» Машнова. Кроме того, жанр «рэп-баттл» пытались эксплуатировать и некоторые российские политики, в частности, председатель «эсэров» Миронов, озвучивший инициативу проводить предвыборные дебаты в интернет-формате «дебаттл» под творческим псевдонимом OxxxyMironov.

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