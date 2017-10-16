Вуди Аллен высказался по поводу сексуального скандала в Голливуде

Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Вуди Аллен прокомментировал сексуальный скандал, который разразился вокруг известного продюсера Голливуда Харви Вайнштейна, по мнению режиссера, все его участники попали в тяжелую ситуацию, его слова передал 15 октября телеканал BBC.

«Это трагедия для бедных женщин, которые были в это вовлечены, грустно, то жизнь Харви оказалась настолько запутанной, — сказал Аллен, — тут нет победителей, очень, очень грустно и трагично, что всем этим женщинами пришлось через это пройти».

Режиссер рассказал, что раньше он слышал о подобном поведении Харви Вайнштейна, но отмахнулся от этих слухов, поскольку «не интересовался ими».

«До тебя все всё время доходят миллионы причудливых сплетен, некоторые из них оказываются правдой. Многие из них — это просто рассказы о какой-то актрисе или актере», — сказал Вуди Аллен.

Напомним, в 2014 году в газете The New York Times свое письмо опубликовала приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу. Она вновь обвинила своего отца в том, что он изнасиловал её в 1992 году. Ранее следователи, изучив обстоятельства дела, пришли к выводу, что Аллен не виновен.

Стоит отметить, что журналист Ронан Фэрроу, который написал статью про поведение Вайнштейна, недавно выступил против Аллена в поддержку Дилан Фарроу. Сам Харви Вайнштейн заявил, что никого не принуждал к сексуальным отношениям.

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