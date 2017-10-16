В прокате США лидирует комедийный фильм ужасов «Счастливого дня смерти»

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Комедийный фильм ужасов «Счастливого дня смерти» по результатам прошедших выходных вышел в лидеры кинопроката США, картина сумела собрать $ 26.5 млн, об этом 15 октября сообщил портал Variety.

Фильм был показан 3149 кинотеатрах, он смог обойти по показателям кассовых сборов «Бегущий по лезвию 2049», эта картина смогла собрать на $ 11,4 млн меньше.

Фильм Дени Вильнева с Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом за второй уик-энд собрал в 4058 кинотеатрах лишь $ 15,1 млн.

Лента «Иностранец» созданная совместно Китаем и США, смогла собрать за прошедшие выходные $ 12,8 млн. В картине снялись такие звезды как Джеки Чан и Пирс Броснан.

Четвертое место занял фильм ужасов «Оно», его кассовые сборы в США за минувшие выходные — более $ 6 млн. Сумма общих сборов картины в этой стране уже составила около $ 315 млн. Замыкает ТОП-5 драма Хани Абу-Ассада «Между нами горы» с Кейт Уинслет и Идрисом Эльбой.

Напомним, в основе сюжета фильма «Счастливого дня смерти» лежит та же идея, что и в «Дне сурка», он рассказывает о женщине по имени Три Гельбман (Джессика Рот), которую убивает незнакомец в маске. После этого девушка просыпается утром того же дня, причем этот день — день её рождения. Эта ситуация повторяется бесконечно.

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