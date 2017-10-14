На Украине запретили показ трех российских фильмов

Киев, , 04:33 — REGNUM Прокатные удостоверения, выданные на все фильмы российской компании «Маркер Медиа», отменены украинскими властями, сообщили в Государственном агентство по вопросам кино Украины.

«Отменена государственная регистрация и признаны недействительными прокатные удостоверения, выданные на все фильмы компании «Маркер Медиа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинское Госагентство по вопросам кино 13 октября 2017 аннулировало государственную регистрацию трех кинолент: «Мои чужие дети» (режиссер В. Нетецкая), «Звонок из прошлого» (режиссер С. Васьковский) и «Любовь не обманешь» (режиссер А. Задворний).

Как пояснили в украинском госагентстве, решение принято на основании статьи 15 закона «О кинематографии» и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, действующих на Украине.

Напомним, 12 октября на Украине был запрещен показ фильма режиссера Задворного «Вопреки всему». В начале июля украинское агентство запретило показ сериала «Офицерские жены» (Украина) и ленты «Задача особой важности (Россия).

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