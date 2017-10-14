Дмитрий Буянов, , 11:42 — REGNUM

Если оставить в стороне набившие оскомину разговоры о «нравственной» стороне дела, строящееся во всем «цивилизованном» мире «общество потребления» среднему россиянину должно показаться (а в перестройку — и показалось) крайне обещающим. Технологический прогресс, развитая «сфера услуг», толерантность к любым начинаниям — все силы «дивного нового мира» направлены на удовлетворение полного спектра человеческих потребностей, говоря старомодно — на достижение чистого счастья…

Однако на деле оказывается, что вместо того, чтобы «наслаждаться» открывшейся ему мировой культурой, знаниями всех стран и поколений и т.д., этот самый средний человек «зависает» на примитивном ширпотребе, условных «Доме-2», картинках «ВКонтакте» и детективах «под копирку». Говоря иначе, сфера того, что мы бы называли человеческим внутренним миром, суживается у него до неприличия.

Одно из видимых проявлений этой проблемы — так называемый «эмоциональный кретинизм», когда человек как бы «не умеет» что-либо чувствовать и не может проявлять эмоции. Поскольку у людей в целом не развивается и сочувствие — то кретинизм подкрепляется еще страхом быть осмеянным, «не вписаться» в коллектив, показаться странным и пр.

Банальный, но яркий пример — сведение любви к физической близости: проблема тут не в некоей «аморальности», а в том, что все богатство человеческих отношений, романтики, эротики, семейного уюта и т.д. исчезает, оставляя одни только физические ощущения (быстро приедающиеся и требующие новизны, т. е. смены партнера). Человек не видит в своем партнере ничего особо «духовного» и интересного. У него отсутствует соответствующий «орган чувств».

В принципе, все написанное до сих пор — довольно точное описание завязки аниме Mob Psycho 100 («Моб Психо 100»). Главный герой сериала — талантливый мальчик Шигео по кличке Моб (талант его проявляется весьма прямолинейно: он — Медиум, обладающий огромной психической силой), подавляющий и свой дар, и свои реальные эмоции, потому что первое их проявление вызвало у окружающих только негативную реакцию.

В результате Моб ни во что не ставит свой дар: весь сериал он ищет себе более «достойное» (с точки зрения окружающих, конечно) занятие и пытается изменить себя под общественные вкусы — без особых успехов.

Впрочем, на пути Шигео постоянно встречаются «ушлые» взрослые (и не только), играющие на его стремлении вписаться в общество и иногда пытающиеся воспользоваться талантом Моба (постольку, поскольку вообще могут его разглядеть). Лучшим из них оказывается «наставник» главного героя — мошенник Рейген, зарабатывающий на жизнь шарлатанством, связанным с изгнанием злых духов.

В результате, терпя неудачу за неудачей, находясь под давлением окружающих — главный герой периодически «взрывается», позволяет овладеть собой какой-нибудь сильной эмоции — что сопровождается, конечно, освобождением суперсил и масштабными разрушениями.

Mob Psycho 100 развивает все лучшее, что было в предыдущем, чрезвычайно популярном творении того же мангаки (автора комиксов), известного под псевдонимом One, — One-punch Man («Человек — один удар»). Формально и та, и другая работа — это супергеройский боевик: в первом случае — в мистическом антураже, во втором — в более «классическом», собственно супергеройском.

Однако самое интересное в них — не сцены сражений (оригинальные комиксы One так вообще нарисованы очень схематично, красота аниме — а оба сериала сделаны прекрасно — это уже вещь «привнесенная»), а взаимоотношение персонажей. И если в One-punch Man они остаются на уровне легкой комедии «ни о чем», чем-то сторонним, не столь важным для сюжета. Кажется, что у One это выходит чисто случайно, как побочный продукт. То в Mob Psycho 100 автор расставляет акценты иначе.

Он переходит от пустого юмора к сатире — концентрируясь на реальных проблемах и делая их центром своего повествования. То есть One наконец-то берется за то, что получается у него лучше всего (не в пример своему герою — Мобу, надо заметить).

Единственное, к чему в Mob Psycho 100 можно с полным правом придраться — это к рисовке. В отличие от One-punch Man, где оригинальная манга One полностью перерисовывалась (не только для аниме, но и как отдельный комикс — с «хорошей» рисовкой другого художника), сериал про Шигео сделан в стиле, близком к первоисточнику. Конечно, это — лишь стилизация, само качество картинки гораздо лучше, чем у One, но на первый взгляд Mob может отпугнуть. Но первое впечатление сразу забывается — помогает хороший вкус художников, динамизм происходящего и общая комедийная направленность сериала, располагающая к более «примитивной» картинке.

Итак, если закрыть глаза на комедию и все свойственные ей моменты — преувеличения, доведение до абсурда, иносказание, — то история Моба весьма точно описывает состояние сегодняшнего общества. И не только далекого японского, но и близкого отечественного.

Моб — не просто «психик», он обладатель уникального внутреннего содержания, одаренная личность, которую не может по достоинству оценить современное общество. Даже возлюбленная Шигео не видит в его суперспособностях ничего особенного. Иными словами, предъявив себя, свой внутренний мир — он не смог добиться любви.

Главный герой быстро понимает — и его наставник Рейген это прямо подтверждает — что обществу интересны только люди, вписывающиеся в определенные стереотипы: успешные, накачанные, по-особенному «коммуникативные» и т.д. Шигео пытается выяснить, что ему нужно сделать, чтобы поучаствовать в «празднике жизни», проходящем мимо него. Но, смотря на очередной коллектив, живущий по всем «правилам» и обещающий наставить Моба на нужный путь, он разочаровывается: главный герой видит, что тут и там люди прожигают жизнь, гонясь за иллюзией успеха, но не в силах его реально достичь.

Более того: быстро оказывается, что эта бесконечная погоня за иллюзиями организовывается очередным «злодеем» — т. е. человеком «ушлым», наживающемся на стремлении среднего гражданина вписаться в «эталон». Например, один такой злодей объясняет Мобу, что тот «непопулярен» и не вызывает любви у противоположного пола потому, что он хмурый и неулыбчивый. Решение — в надевании маски (буквально), заставляющей человека растекаться в фальшивой ухмылке. Естественно, что никаких проблем этим не решить — но это и не нужно: мошенник хочет не сделать людей счастливыми, а построить культ, позволяющий ему войти во власть.

Оказывается, что вся эта система нужна отнюдь не для обеспечения всеобщего счастья. Так обязан думать именно средний человек — обреченный лишь смотреть на вывески и витрины, обещающие райское блаженство для тех, кто «богат» и «успешен». И даже если немногие люди, все-таки «дорвавшиеся» до успеха, не выглядят счастливыми — современный потребитель должен следовать завету Бодлера:

«Развей свой аппетит. Ценой своих усилий

Познаешь сладость ты всего, что создал Бог»

(К слову, помните образ Бога — золотого тельца? Это именно он.)

Но, как первый шаг к взрослой жизни — это утрата веры в Деда Мороза, так и второй шаг — утрата веры в то, что капитализм создан, чтобы все люди стали счастливыми. «Общество потребления» придумано с одной целью: ради получения прибыли бизнесом. И цель эта с удовлетворением всех потребностей каждого человека плохо соотносится.

В частности, «общество потребления» стремится максимально сузить и упростить потребности человека — чтобы удовлетворять их было наиболее просто и наименее накладно. Например, никто не будет прививать людям вкус к хорошей музыке — потому что «продавать» проще примитивный «ширпотреб». То же — в кино, еде, живописи и т.д.

Никто не будет развивать эмоции, чувства, ум человека, его «богатый внутренний мир». Гораздо проще работать с людьми, тупо идущими по проторенной дороге к установленному бизнесом «эталону»: одевающимися в бутике Х, посещающими фитнес-центр Y, обладающими навыками для работы в офисе Z и т.п. Таланты, дарования, переживания и пр. уникальные человеческие черты — лишь мешают. За редким исключением, когда их можно использовать, не разрушив систему: так, некоторые злодеи хотят использовать способности Шигео — но не ради него, а в своих целях.

Mob Psycho 100 последовательно разоблачает и тех, кто пытается затащить главного героя в «мейнстрим», и тех, кто якобы уходит в «протест» — но на самом деле оказывается лишь в другой ловушке того же самого мира. В чем же главный герой находит спасение?

Наставник Моба — Рейген — оказывается внутренне не до конца мертвым человеком. При всем своем позерстве он проникается к своему ученику какими-то отцовскими чувствами. Эксплуатируя талант Шигео — с одной стороны, с другой — он, по простоте душевной, раскрывает ему разные неприглядные стороны общества, помогает не попасть в ловушку ложных иллюзий «успеха» и т.д.

К концу сериала Моб, попробовав «на зуб» разные варианты «самореализации», все же находит людей, способных оценить именно его дарование, его скрываемую личность. Он еще не может встретиться лицом к лицу со своими реальными чувствами, но он уже пробивает стену отчуждения между ним и некоторыми другими людьми. Очередные злодеи, чья погоня за стереотипом была показательно разрушена Рейгеном, глядя на изменившегося Моба предполагают, что именно он, может быть, и сломает систему (представленную, конечно, некоей злой организацией).

Комиксу — а значит, скорее всего, и сериалу — еще далеко до завершения. Поэтому от Mob Psycho 100 сложно ожидать окончательного ответа на все поставленные им вопросы. Однако за всем его смехом и преувеличением аниме рисует отнюдь не фантастическую картину взаимоотношений человека, не потерявшего душу и сердца, с современным обществом и его законами. Насколько автор, One, еще недавно рисовавший мангу про супергероев, понимает всю глубину показанного им конфликта — вопрос открытый. Возможно, как человек талантливый, он просто «что видит — то и поет». К чему придет автор в итоге — нам еще предстоит узнать.