Вышел русский трейлер фильма «Приключения Паддингтона 2»

Лондон, , 15:37 — REGNUM В сеть выложен русскоязычный трейлер фильма «Приключения Паддингтона 2», который расскажет о приключениях всемирно известного медвежонка, ролик был опубликован 12 октября на Youtube-канале iVideos.

В трейлере раскрываются подробности сюжета фильма. Паддингтон решил во что бы то ни стало купить своей тетушке Люси, которой исполняется 100 лет, красивую раскладную книгу о Лондоне.

Книга продавалась в одном из магазинов, для того, чтобы её купить, Паддингтон устроился на работу. Но однажды ночью он увидел, как неизвестный грабитель разбил витрину и украл книгу.

Паддингтону и его друзьям придется провести расследование, чтобы выяснить личность преступника.

Напомним, озвучивает медвежонка Бен Уишоу, его тетушку — Имельда Стонтон. В фильме снялись известные актеры: Хью Грант, Хью Бонневилль, Салли Хокинс, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Питер Капальди, Мадлен Харрис и Брендан Глисон.

Мировая премьера анимационной ленты запланирована на 12 января 2018 года, российские зрители смогут увидеть её на экранах кинотеатров 18 января. Первая часть фильма собрала в мире около $ 270 млн.

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