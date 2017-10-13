Приговор к сносу особняка начала XIX века в Астрахани привели в исполнение

Астрахань, , 14:47 — REGNUM В Астрахани стало на одно старинное строение меньше. В начале октября был стёрт с лица земли дом по улице Энгельса, 19, который в 1807 году построил один из крупнейших меценатов в истории города промышленник Иван Варваций.

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«Сегодня у меня грустная новость для вас. Если вы помните, в феврале я писал о нелегкой судьбе бывшей больницы для бедных, построенной выдающимся меценатом Варвацием в 1807 году. Не уберегли. Историческая часть губернии, просуществовав 210 лет, была уничтожена», — сообщил на своей странице в Fаcebook известный астраханский фотограф Валерий Маслов.

Теперь от старинного дома с богатейшей историей остались одни развалины.

Спасти от разрушения здание пытались как неравнодушные астраханцы, так и архитекторы. Горожане собирали подписи под петиции, в надежде изменить ситуацию и не дать снести здание. Однако, как оказалось, безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего под обращением, составленным астраханскими краеведами и адресованным министру культуры РФ Владимиру Мединскому, главе минкульта Астраханской области Галине Зотеевой, а также советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому, подписи поставили свыше 37 тыс. человек.

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Кто виноват?: Объекты культурного наследия в Астрахани приходят в упадок

Авторы петиции просили рассмотреть вопрос о включении в реестр объектов культурного наследия здания по ул. Ф. Энгельса, 19 в Советском районе «как обладающего признаками объекта культурного наследия». Указывалось, что это «последний оставшийся аутентичный объект на территории данной части городской застройки». Однако ещё зимой 2017 года чиновники заявили, что не видят оснований для постановки данного объекта на государственную охрану.

Напомним, снесённый ныне дом меценат Иван Варваций построил для себя ровно 210 лет назад — в 1807 году, но потом в начале XIX века отдал на нужды города — здесь была обустроена больница для бедных. Долгое время здание служило городу. Но со временем пришло в запустение и оказалось под угрозой сноса. Трещины на стенах, облупившаяся краска, кучи мусора, неухоженность — такова удручающая картина внутреннего убранства дома Варвация.

Автор видео Сергей Дяхтеренко

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