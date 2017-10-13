Вышел очередной трейлер фильма «Новые мутанты»

Лос-Анджелес, США, , 14:41 — REGNUM Кинокомпания 20th Century Fox выпустила очередной трейлер к фильму «Новые мутанты», который является частью киновселенной Людей Икс, ролик был опубликован 13 октября на официальном Youtube-канале студии.

Продюсером и режиссером проекта является Джош Бун, ранее СМИ сообщили, что он планирует написать сценарий к будущему фильму «Талисман», в основу которого ляжет одноименная книга Стивена Кинга.

В «Новых мутантах» появятся такие персонажи как Даниелла Мунстар по прозвищу Мираж (её сыграла актриса Блю Хант), Ильяна Распутина известная как Мэджик (Аня Тейлор-Джой), Сэм Гатри — Пушечное ядро (Чарли Хитон) и Роберто да Коста — Санспот (Генри Зага).

Также в картине снялась звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс, она исполнит роль Рейн Синклер, выступающей под именем Вульфсбейн.

Их наставником будет доктор Сессилия Райс, её сыграет бразильская актриса и фотомодель Элис Брага.

Напомним, кинокомпания 20th Century Fox начала расширять свой мир Людей Икс, создавая спин-оффы, которые не являются частью непрерывной вселенной. К таким картинам можно отнести обе части «Дедпул», а также ленту «Логан». «Новые мутанты» являются частью этого большого проекта.