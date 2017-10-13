Самара осталась без «одной из изюминок» для гостей ЧМ-2018

Самара, , 14:47 — REGNUM Заказчик реставрационных работ ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» уникального памятника «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» приостановил расторжение контракта с подрядчиком — строительной фирмой ООО «ЭТС» (Санкт-Петербург). Как сообщил ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, «ЭТС» дана неделя испытательного срока, чтобы показать динамику увеличения темпов работ.

Читайте также: Как разрушают старую Самару: знаменитая «Фабрика-кухня» рискует исчезнуть

В полуразрушенном здании «Фабрики-кухни» прошло рабочее совещание с участием заместителя гендиректора «РОСИЗО» Дмитрия Орахелашвили, замгендиректора ООО СК «ЭТС» Александра Чертищева, соавтор проекта перепрофилирования знаменитого здания Александра Исакова.

По словам Матвеева, на совещании было объявлено, что процесс расторжения контракта с подрядчиком приостановлен на неделю, в ходе которой он должен продемонстрировать положительную динамику в работах по консервированию здания в осенне-зимней период. В случае, если подрядчик продемонстрирует, что способен в течение месяца провести эти работы (установка временной кровли, укрепление стен и фундамента на наиболее проблемных участках здания), то контракт с ним расторгнут не будет. Тогда с «ЭТС» будет составлено дополнительное соглашение с уточнением стоимости работ и новых сроков сдачи объекта, которые по прежнему контракту должны быть завершены в декабре этого года.

«Это достаточно обнадеживающая новость, потому что поиски нового подрядчика привели бы к паузе в начале работ еще минимум на два месяца, что для разобранного здания «Фабрики-кухни» могут стать критичными. К сожалению, вынужден констатировать, что объект, который обещал быть одной из основных изюминок для гостей чемпионата мира по футболу, открыт не будет. Но сейчас важно, чтобы этот объект культурного наследия федерального значения был сохранен, а запланированные работы выполнены», — прокомментировал Матвеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» и перепрофилирования его в государственный центр современного искусства предусмотрено 580 млн рублей, из которых 400 млн — федеральные средства, 180 млн — из областной казны.

По словам одного из авторов проекта перепрофилирования «Фабрики-кухни» Виталия Стадникова, с июня на объекте работы не велись, до этого были проведены демонтажные работы. В результате здание находится в критическом состоянии, необходимо срочно делать усиление конструкций и накрывать здание.

Напомним, «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» — это шедевр советского авангарда и конструктивизма. Она имеет форму скрещенных серпа и молота. Здание находится в Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Ново-Садовой.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасти «Фабрику-кухню» в Самаре: пока ищут подрядчика, она может рухнуть