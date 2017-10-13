«Талисман» Стивена Кинга получит новую экранизацию

Лос-Анджелес, США, , 13:10 — REGNUM Роман Стивена Кинга «Талисман» будет экранизирован, эту книгу мастер ужасов выпустил вместе с писателем Питером Страубом в 1984 году, подробности о фильме 12 октября рассказало издание Digital Spy.

Написанием сценарной адаптации займется режиссер и сценарист Джош Бун, являющийся создателем фильма «Виноваты звезды» (2014).

Сюжет книги рассказывает о мальчике, который хочет найти некий кристалл называющийся «Талисман». Он верит в то, что камень сможет спасти его мать от смерти.

Мальчик ищет этот кристалл и в результате попадает в разные параллельные вселенные, странные, чудесные и зловещие, такие, какие нам обычно показывает король ужасов.

Стоит напомнить, что по этому роману Кинга уже был снят фильм. Он вышел в 2008 году, режиссером был Матье Рат («Грейсфилд»). Картина не пользовалась особым успехом.

Издание отмечает, что это не единственный ремейк, ранее стало известно, что новую версию экранизации получит и другое произведение писателя — «Детки в клетке» (Suffer the Little Children).

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