Трейлер фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» установил новый рекорд

Сан-Франциско, США, , 12:40 — REGNUM Последний трейлер фильма «Звёздные войны: Последние джедаи», который был выложен Lucasfilm в ночь с 8 на 9 октября 2017 года набрал в общей сумме уже более 120,1 млн просмотров, об этом 12 октября сообщило издание Deadline.

Если сравнивать этот показатель с показателями других трейлеров студии, то это на 29,1 млн больше, чем у первого тизер-трейлера этого фильма, который был выпущен в апреле 2017 года.

Кроме того, издание сообщает, что в соцсети Twitter уже опубликовано более 242 сообщений, посвященных теме картины «Звёздные войны: Последние джедаи».

Сайт RelishMix в свою очередь сообщает, что всего лишь за два дня после выхода ролика он набрал на Youtube более 24 миллионов просмотров. Это на 2,2 млн просмотров больше, чем у трейлера фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы», вышедшего в 2015 году.

Для сравнения портал приводит количество просмотров трейлеров к таким фильмам как «Человек-паук: Возвращение домой» (17,5 млн) и «Мир Юрского периода» (13,1 млн).

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что фанаты космической саги обрушили сервисы по онлайн-продаже билетов на премьеру «Звёздные войны: Последние джедаи». Набег поклонников случился сразу после того, как в эфире телеканала ESPN был показан трейлер фильма.

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